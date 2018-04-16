В Армении протестующие перекрыли центральные улицы Еревана

Сторонники члена политсовета армянской партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, выступающие против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, перекрыли движение по центральным улицам Еревана , передает NEWS.am.

Перекрыты улицы Абовяна, Московян и Сарьяна, проспекты Маштоца и Баграмяна. Затруднено движение по проспекту Аршакуняц. При этом полиция закрыла проспект Баграмяна, чтобы протестующие не смогли пройти в сторону здания правительства.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении с апреля 2008 года по апрель 2018 года. 17 апреля в парламенте страны должны состояться выборы нового премьер-министра. Ранее в Армении была проведена конституционная реформа — страна перешла от президентской к парламентской форме правления.