Ещё
В Армении протестующие перекрыли центральные улицы Еревана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Согласована единая позиция по Сирии
Согласована единая позиция по Сирии

В Армении протестующие перекрыли центральные улицы Еревана 

Rambler News Service 18 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сторонники члена политсовета армянской партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, выступающие против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, перекрыли движение по центральным улицам Еревана, передает NEWS.am.
Перекрыты улицы Абовяна, Московян и Сарьяна, проспекты Маштоца и Баграмяна. Затруднено движение по проспекту Аршакуняц. При этом полиция закрыла проспект Баграмяна, чтобы протестующие не смогли пройти в сторону здания правительства.
Серж Саргсян занимал пост президента Армении с апреля 2008 года по апрель 2018 года. 17 апреля в парламенте страны должны состояться выборы нового премьер-министра. Ранее в Армении была проведена конституционная реформа — страна перешла от президентской к парламентской форме правления.
Rambler News Service: последние новости
Россельхознадзор усилил контроль за ввозом томатов из Армении Россельхознадзор разрешил ввоз растительной продукции из Абхазии ЦБ отозвал лицензию у «Конфидэнс банка»
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии326
Федеральный канал опозорился с Сирией109
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз128
Россиянин уехал на дачу и пожалел5
На Россию надвигаются опасные заморозки25
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение