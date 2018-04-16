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Участники акции протеста в Ереване блокировали центр города
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Участники акции протеста в Ереване блокировали центр города 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 16 апреля. /ТАСС/. Представители оппозиции заблокировали некоторые улицы и перекрестки в центре Еревана. Таким образом, они продолжают свою акцию протеста против выдвижения Сержа Саргсяна кандидатом в премьер-министры Армении.
"Мы начали акции гражданского неповиновения. Я призываю всех граждан лечь под машинами, закрыть улицы и проспекты города, помешать работе метро. Те, кто против, чтобы Саргсян стал премьером, должны собраться на проспекте Баграмяна — у здания парламента", — заявил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Никола Пашинян. По его словам, «аналогичные акции проходят в городе Гюмри, где активисты перекрыли несколько центральных улиц».
Полиция Армении утром 16 апреля распространила заявление, что «все действия активистов незаконны, этим они ограничивают право граждан на свободу передвижения». Сотрудники правоохранительных органов запрещают митингующим приближаться к зданию парламента. Тем не менее от силовых действий они пока воздерживаются.
Правящая Республиканская партия Армении (РПА) в субботу официально выдвинула кандидатуру экс-президента, председателя РПА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.
В Армении завершилась конституционная реформа, в результате которой республика перешла к парламентской форме правления. Президент страны, которого избирают депутаты парламента, имеет ограниченные представительские функции. Согласно новой конституции, самыми широкими полномочиями в стране будет обладать премьер-министр, он возглавит систему государственного управления и исполнительной власти. Выборы премьер-министра в парламенте Армении пройдут 17 апреля.
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