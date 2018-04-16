Ещё
Протестующие перекрыли движение в центре Еревана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Протестующие перекрыли движение в центре Еревана 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Участники акции протеста против возможного назначения на пост премьер-министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна перекрыли движение на проспекте Баграмяна в Еревана, передают «Новости Армении».
В связи с этим, полиция выпустила заявление, в котором указала на то, что подобные действия нарушают закона Армении «О свободе собраний».
"Часть этих действий, помимо того, что нанесет существенный ущерб свободе передвижения граждан, другим смежным правам, естественной работе организаций, в отдельных случаях может быть реальной угрозой жизни и здоровью граждан. Призываем организаторов собрания и некоторых его участников воздержаться от нарушающих правопорядок действий, не ставить под угрозу права и свободы сограждан, законные интересы организаций", — говорится в тексте заявления.
Ранее сообщалось, что протестующие в Ереване ворвались в здание радиостанции.
Протесты в Ереване начались вечером 13 апреля, когда лидер партии «Гражданский договор», депутат парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян начал круглосуточную акцию протеста против возможного премьерства Саргсяна.
Газета.Ru: последние новости
Экс-президента Армении выдвинули на пост премьера на фоне протестов Новый президент Армении вступил в должность Армения ратифицировала соглашение о партнерстве с ЕС
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение211
Кремль призвал россиян не играть в прятки445
Кобзон доставлен в больницу79
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии156
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение