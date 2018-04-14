Оппозиция организовала палаточный городок в центре Еревана

Вечером 13 апреля они перекрыли движение, полностью блокировав все подступы к площади, сообщает в субботу агентство «Новости Армении».

Митингующие поставили около десятка палаток, развернули пункт питания для участников объявленной бессрочной акции протеста. Вместе с активистами ночь в палаточном городке провели руководитель парламентской оппозиционной фракции «Елк», лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян , глава партии «Наследие» Армен Мартиросян . Инцидентов за ночь не было, отмечает агентство.

На митинге вечером в пятницу Пашинян призвал все оппозиционные партии к объединению. Основные действия в субботу запланированы на середину дня, когда состоится митинг, после которого сторонники оппозиции намерены направиться к офису правящей Республиканской партии , где должно состояться заседание Совета партии по выдвижению Сержа Саргсяна кандидатом на пост премьер-министра.

Вместе с тем, лидер протестов Никол Пашинян сообщил, что руководство Республиканской партии якобы планирует перенести заседание из Еревана в Цахкадзор.

В настоящее время все три улицы, ведущие к площади Франции, остаются закрытыми для движения автотранспорта. Площадь Франции, напоминают местные СМИ, находится на перекрёстке ключевых центральных улиц столицы Армении: проспектов Баграмяна, Маштоца и Саят-Новы. Полиция призвала организаторов митинга соблюдать спокойствие и порядок, вести себя в рамках законности.

После перехода Армении к парламентской форме правления власть в стране сконцентрирует в своих руках премьер-министр. Выборы главы правительства пройдут в Национальном собрании 17 апреля.