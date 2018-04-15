Оппозиция набирает добровольцев для акций неповиновения в Ереване 

На митинге сторонников оппозиции в центре Еревана началась запись добровольцев для участия в акциях гражданского неповиновения.
Глава парламентской фракции «Елк», лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян на митинге в воскресенье призвал всех желающих записаться в качестве добровольцев для участия в акциях гражданского неповиновения, сообщает агентство Новости — Армения.
«Акции неповиновения не выйдут за рамки законности, будут носить характер мирного гражданского неподчинения. Завтра мы начнем действовать. Наша цель сделать так, чтобы заседание парламента 17 апреля, в ходе которого намечены выборы премьер-министра, не состоялось», — сказал Пашинян. Агитируя за продолжение массовых митингов против выдвижения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост главы правительства, лидер оппозиционной фракции утверждал, что массовые выступления оппозиции в Еревана поддерживаются по всей стране и зарубежной диаспорой. Якобы за минувшие сутки, по его словам, в качестве пожертвований собрано 1,7 млн драмов (около 3,5 тысяч долларов). Пашинян отменил намечавшуюся на воскресный вечер демонстрацию, объяснив это необходимостью «отдохнуть перед предстоящими событиями».