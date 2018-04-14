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Митингующие покинули захваченный дом радио в Ереване
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Митингующие покинули захваченный дом радио в Ереване 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Руководитель парламентской фракции «Елк», лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян призвал граждан Армении присоединиться к запланированному на вечер митингу оппозиции в центре Еревана и покинул дом радио.
«Обращаюсь ко всем гражданам, кому небезразлично наше будущее, прийти сегодня вечером на площадь Франции», — заявил он журналистам, находящимся в здании Общественного радио.
Прямой эфир для оглашения обращения к народу ему не предоставили, в здании отключили электроэнергию. После заявления для прессы Пашинян с группой сторонников покинул здание радиостанции.
Вечером в субботу стало известно, что группа оппозиционеров во главе с Пашиняном, устроившая палаточный лагерь центре армянской столицы, ворвалась в здание радиоцентра, где потребовала выхода в прямой эфир.
Поводом для протестов оппозиции стало намерение правящей Республиканской партии назначить на должность премьера страны своего лидера, экс-президента республики Сержа Саргсяна.
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