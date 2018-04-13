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Снежный буран накрывает деревню в Пакистане
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Снежный буран накрывает деревню в Пакистане 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Лавина гигантских размеров в районе горы Ракапоши, изначально останавливается на дне долины. Как только жители успевают спрятаться в одном из домов, начинается настоящая пурга, сообщает Sputnik Азербайджан
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