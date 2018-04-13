Ещё
Азербайджан заинтересован в укреплении связей с ШОС — И. Алиев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азербайджан заинтересован в укреплении связей с ШОС — И. Алиев 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Баку, 12 апреля /Синьхуа/ — Азербайджан заинтересован в укреплении связей с Шанхайской организацией сотрудничества, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком организации Рашидом Алимовым, сообщает сайт главы государства.
"Азербайджан заинтересован в укреплении связей с ШОС и в участии в ряде совместных проектов. Успешные двусторонние отношения с членами ШОС служат созданию единой платформы сотрудничества, и сотрудничество с этими странами является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана”, — сказал президент.
Р. Алимов поздравил И. Алиева с уверенной победой на прошедших президентских выборах. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Парламент Армении ратифицировал соглашение о партнерстве с ЕС Спикер парламента Грузии выразил соболезнования канадскому народу Глава пограничной полиции МВД Грузии встретился с военными атташе стран членов и партнеров НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии450
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники302
Суд изменил приговор Улюкаеву226
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии70
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение