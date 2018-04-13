Азербайджан заинтересован в укреплении связей с ШОС — И. Алиев

"Азербайджан заинтересован в укреплении связей с ШОС и в участии в ряде совместных проектов. Успешные двусторонние отношения с членами ШОС служат созданию единой платформы сотрудничества, и сотрудничество с этими странами является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана”, — сказал президент.

Р. Алимов поздравил И. Алиева с уверенной победой на прошедших президентских выборах. —0—