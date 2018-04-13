Баку, 12 апреля /Синьхуа/ — Азербайджан заинтересован в укреплении связей с Шанхайской организацией сотрудничества, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком организации Рашидом Алимовым, сообщает сайт главы государства.
"Азербайджан заинтересован в укреплении связей с ШОС и в участии в ряде совместных проектов. Успешные двусторонние отношения с членами ШОС служат созданию единой платформы сотрудничества, и сотрудничество с этими странами является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана”, — сказал президент.
Р. Алимов поздравил И. Алиева с уверенной победой на прошедших президентских выборах. —0—