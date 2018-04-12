Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана подготовку документов прикаспийского саммита 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров в ходе телефонного разговора в четверг обсудили ход работы над документами пятого саммита прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения). Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.
"В контексте договоренностей, достигнутых на Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве 5 декабря 2017 года, министры обсудили ход работы над документами Пятого каспийского саммита, — указали в российском внешнеполитическом ведомстве. — Выражено общее мнение о важности предстоящей пятисторонней встречи в верхах, на которой имеется в виду подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря".
На саммите прикаспийских государств предполагается подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ должен урегулировать вопросы использования ресурсов водоема между Россией, Казахстаном, Туркменией, Ираном и Азербайджаном. Его согласование идет уже несколько лет.
Важным шагом в его окончательной подготовке стал саммит прикаспийских государств в Астрахани в сентябре 2014 года, когда были достигнуты договоренности об основных параметрах конвенции. Уточнение деталей продолжилось в рамках рабочей группы. В декабре 2017 года в Москве прошла встреча глав МИД прикаспийских государств, по итогам которой руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что текст документа фактически готов.
Пятый саммит прикаспийских государств планируется провести в 2018 году в Казахстане, однако точные даты пока не определены.