Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана подготовку документов прикаспийского саммита

"В контексте договоренностей, достигнутых на Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве 5 декабря 2017 года, министры обсудили ход работы над документами Пятого каспийского саммита, — указали в российском внешнеполитическом ведомстве . — Выражено общее мнение о важности предстоящей пятисторонней встречи в верхах, на которой имеется в виду подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря".

На саммите прикаспийских государств предполагается подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ должен урегулировать вопросы использования ресурсов водоема между Россией, Казахстаном, Туркменией, Ираном и Азербайджаном. Его согласование идет уже несколько лет.

Важным шагом в его окончательной подготовке стал саммит прикаспийских государств в Астрахани в сентябре 2014 года, когда были достигнуты договоренности об основных параметрах конвенции. Уточнение деталей продолжилось в рамках рабочей группы. В декабре 2017 года в Москве прошла встреча глав МИД прикаспийских государств, по итогам которой руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что текст документа фактически готов.

Пятый саммит прикаспийских государств планируется провести в 2018 году в Казахстане, однако точные даты пока не определены.