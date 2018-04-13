Россельхознадзор усилил контроль за ввозом томатов из Армении

Россию. Россельхознадзор сообщил об усилении контроля за ввозом томатов из Армении

«Россельхознадзор принял решение о введении дополнительной защитной меры в части недопущения на российских рынок неразрешенной к ввозу продукции, поступающей с территории Армении. В частности, Службой вводится режим обязательного контроля российскими инспекторами отгрузки томатов», — говорится в сообщении ведомства.

Агентство подчеркивает, что инспекторы Россельхознадзора будут лично контролировать партии томатов.

«Инспекторы Россельхознадзора будут лично поисутствовать в местах формирования партий томатов, предполагаемых к поставке в Россию из Армении», — отмечает Россельхознадзор.

«Решение было принято по результатам проведенной Службой проверки деятельности армянских предприятий по производству томатов», — подчеркнули в ведомстве.