Агния Дитковските, пейзажи Грузии и послание женам космонавтов в первом сериале бренда 12storeez 

Российский бренд 12Storeez запустил собственный сериал из 12 эпизодов, которые, как и его капсульные коллекции, будут выходить каждый месяц. В первой серии «Свидание» снялась актриса Агния Дитковските, которая приезжает в Тбилиси, пробует местную кухню и гуляет по красивейшим грузинским локациям (новая версия «Ешь, молись, люби»!).
На протяжении всего путешествия героиня Агнии общается по беспроводной связи с мужем-космонавтом, совершающим полет: диктует ему координаты, пускает сигналы с Земли и ведет себя так, будто он рядом. Этот фильм 12Storeez выпустили специально в День космонавтики — в этом им помогли режиссер Иван Соснин и стилист Марина Голомаздина. Вещи, которая она использовала на съемках, скоро появятся в магазинах марки — в том числе и в Петербурге, на Литейном проспекте, 59.