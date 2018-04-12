В Азербайджане отремонтировали 512 км участка железной дороги Баку — Бёюк-Кесик

Как сказано в сообщении ADY, начался капитальный ремонт 5 километрового участка Горан-Кюрекчай.

«Ремонт этого участка завершится в течение четырех дней», — говорится в сообщении.

ADY и чешская компания MORAVIA STEEL 14 апреля 2015 года подписали дополнительное соглашение к экспортному договору о реализации второго этапа проекта реконструкции азербайджанских железных дорог. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 км железной дороги Баку–Бёюк-Кесик. По сей день, в рамках второго этапа отремонтировано 512 км дорог.