Ещё
В Азербайджане отремонтировали 512 км участка железной дороги Баку — Бёюк-Кесик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Азербайджане отремонтировали 512 км участка железной дороги Баку — Бёюк-Кесик 

РЖД-Партнер 47 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сказано в сообщении ADY, начался капитальный ремонт 5 километрового участка Горан-Кюрекчай.
«Ремонт этого участка завершится в течение четырех дней», — говорится в сообщении.
ADY и чешская компания MORAVIA STEEL 14 апреля 2015 года подписали дополнительное соглашение к экспортному договору о реализации второго этапа проекта реконструкции азербайджанских железных дорог. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 км железной дороги Баку–Бёюк-Кесик. По сей день, в рамках второго этапа отремонтировано 512 км дорог.
РЖД-Партнер: последние новости
На Транскаспийском маршруте стартуют фидерные перевозки Билеты в плацкартные вагоны в апреле и мае можно оформить со скидкой 40% Движение по Крымскому мосту запустят в декабре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии132
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»177
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса306
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию116
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому188
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес Общество
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение