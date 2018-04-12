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Сразу после выборов Алиев открыл новое здание мечети
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Сразу после выборов Алиев открыл новое здание мечети 

Мир24 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Открытие нового здания мечети Гаджии Джавад — первое мероприятие, которое посетил Ильхам Алиев после президентских выборов. Избранный президент подчеркнул, что это наглядный пример отношений между государством и религией, передает телеканал «МИР 24».
Такое духовное торжество обрадовало всех жителей Ясамальского района Баку. Теперь в святилище одновременно могут совершать молебен до 600 человек. Кроме того, появился минарет, а территорию благоустроили. Позже вокруг разобьют парк.
В Азербайджане реализуется программа капитального ремонта старинных мечетей и строительства новых. Так, уже отреставрировали древнейшую на Кавказе Шамахинскую Джуму 743 года. После осмотра помещений Ильхам Алиев и его супруга встретились с представителями местной религиозной общины.
«Прежнее здание мечети находилось в непригодном, можно сказать, аварийном состоянии. Как только я об этом узнал, сразу распорядился, чтобы вблизи Гаджи Джавад было построено новое здание. Его возвели за год», — отметил президент.
В честь значимого события президенту Алиеву подарили Коран.
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