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ЕС предоставит Грузии новый пакет макрофинансовой помощи
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ЕС предоставит Грузии новый пакет макрофинансовой помощи 

РИА Новости 46 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 12 апр — РИА Новости. ЕС принял решение предоставить Грузии макрофинансовую помощь для поддержания экономической стабильности, говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
"Совет принял решение о предоставлении макрофинансовой помощи Грузии в размере до 45 миллионов евро. Она поможет покрыть финансовые потребности Грузии, поддержать экономическую стабилизацию и ее программу структурных реформ", — сообщили в пресс-службе.
Макрофинансовая помощь оказывается ЕС странам-партнерам с трудностями платежного баланса, доступна только для стран, получающих поддержку от МВФ. Это третья подобная операция для Грузии после 2008 года.
Еврокомиссия предложила предоставить Грузии эту программу макрофинансовой помощи в конце сентября прошлого года. Тогда сообщалось, что средства предназначены на покрытие части внешних финансовых нужд страны.
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