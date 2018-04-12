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Дни культуры Грузии начинаются в Петрозаводске
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Дни культуры Грузии начинаются в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Молодежная творческая делегация из Грузии посетит Карелию в рамках форума «Россия и Грузия: навстречу друг другу».
С 12 по 17 апреля в Карелию приедет молодежная творческая делегация из Грузии в рамках культурно-образовательного форума «Россия и Грузия: навстречу друг другу». Форум пройдет под девизом — «Мы разные, но сильны единством!».
Программа форума
На 13 апреля:
В 16 часов в Доме ремесел Петрозаводска открывается выставка «Легенды Грузии на земле карельской». На ней будут представлены изделия из слоновой кости, чеканка, грузинская керамика, куклы народов Закавказья, яркие краски Сакартвело, документы из фондов Московского государственного музея С. А. Есенина, посвященные пребыванию поэта на Кавказе. А также пройдет выставка пейзажей грузинской земли и Русского Севера.
На 14 апреля:
С 14 до 17 часов в ресторане «Северный» жителей и гостей Петрозаводска ждет фестиваль национальной кухни — «Ресторанная палитра Карелии». Посетителей ждут мастер-классы по карельским калиткам и грузинскому чахохбили, интерактивная программа фольклорных коллективов города, дегустация национальных блюд армянской, грузинской, азербайджанской кухни!
На 15 апреля:
В 15:00 в Городском доме культуры Петрозаводска грузинская делегация и учащиеся школ и техникумов Петрозаводска примут участие в совместной командой игре «Знаток народов Карелии». Участники викторины ответят на вопросы, связанные с историей и культурой Армении, Грузии, Азербайджана, Карелии, Татарстана.
На 17 апреля:
В 16 часов на Круглом столе «Мы разные, но сильны единством!» в конференц-зале Администрации Петрозаводского городского округа участники подведут итоги проекта.
Подробнее о программе мероприятий Форума — на сайте «Панорама культуры Петрозаводска»: http://kultura.ptz.ru/afisha/2018/dni-kulturi-gruzii-proyidut-v-karelii//
По материалам: ptzgovorit.ru
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