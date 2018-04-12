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Наблюдатели от СНГ не сомневаются в легитимности выборов в Азербайджане
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Наблюдатели от СНГ не сомневаются в легитимности выборов в Азербайджане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Миссия СНГ считает выборы президента Азербайджана свободными, легитимными и прозрачными, заявил в четверг глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев.
"Миссия СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов президента Азербайджанской Республики. Миссия СНГ пришла к выводу, что состоявшиеся 11 апреля 2018 года внеочередные выборы президента проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом Азербайджана. Выборы прошли на конкурентной основе, были свободными, прозрачными, открытыми", — сказал он на пресс-конференции.
За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. По итогам обработки 92% бюллетеней, он побеждает с 86% голосов избирателей. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.
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