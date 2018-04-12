Наблюдатели от СНГ не сомневаются в легитимности выборов в Азербайджане

"Миссия СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов президента Азербайджанской Республики. Миссия СНГ пришла к выводу, что состоявшиеся 11 апреля 2018 года внеочередные выборы президента проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом Азербайджана. Выборы прошли на конкурентной основе, были свободными, прозрачными, открытыми", — сказал он на пресс-конференции.