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Правящая партия Азербайджана обвинила ОБСЕ в предвзятом отчете
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Правящая партия Азербайджана обвинила ОБСЕ в предвзятом отчете 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 15 апр — РИА Новости. Правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан» обвинила Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ в намеренной подготовке предвзятого отчета по внеочередным президентским выборам в Азербайджане.
Внеочередные президентские выборы состоялись в стране 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, действующий президент Ильхам Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. Ранее на совместной пресс-конференции в Баку наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им мешали работать. А специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Нильза де Сена сообщила, что наблюдатели зафиксировали ряд нарушений на выборах президента Азербайджана.
"Президентские выборы в Азербайджане проведены в соответствии с требованиями законодательства. ЦИК республики предпринял все шаги для того, чтобы обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов. БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ намеренно подготовили предвзятый отчет по выборам в Азербайджане", — заявил заместитель председателя правящей партии Сиявуш Новрузов на заседании ЦИК в воскресенье.
Он добавил, что провел встречу с представителями данных организаций.
"На этой встрече присутствовали и кандидаты в президенты. Они заявили, что для всех кандидатов были созданы равные условия, и не имели место какие-либо вмешательства. Кандидаты ни разу не пожаловались на наличие каких-либо нарушений законодательства. А теперь сторонние наблюдатели утверждают о каких-то правонарушениях. Откуда это им известно?", — отметил Новрузов.
ЦИК Азербайджана подвел в воскресенье итоги выборов и представил итоговый протокол для утверждения в Конституционный суд, который в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов Азербайджанской Республики.
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