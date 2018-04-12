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Обошлось без драки: СМИ Азербайджана раскритиковали отчет ОБСЕ о выборах
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Обошлось без драки: СМИ Азербайджана раскритиковали отчет ОБСЕ о выборах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Граждане Азербайджана почти единогласно переизбрали Ильхама Алиева на четвертый президентский срок, однако мнения наблюдателей о ходе выборов разделились.
ЦИК Азербайджана и миссия наблюдателей СНГ заявили о демократичности избирательного процесса, но у БДИПЧ ОБСЕ сложилось иное мнение, и обсуждение их доклада чуть не закончилось потасовкой.
Итоги
Спустя 17 часов после закрытия участков ЦИК Азербайджана обнародовал данные по итогам подсчета 99,99% бюллетеней — за Алиева проголосовали 86,03% граждан, самовыдвиженца Захида Оруджа поддержали 3,11%, Гудрата Гасангулиева от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» — 3,02%. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.
Кроме того, ЦИК Азербайджана провел оперативное расследование в связи с информацией о якобы имевших место нарушениях на выборах, которая впоследствии не подтвердилась.
ЦИК, согласно избирательному кодексу, до 21 апреля должен подвести итоги выборов и представить их в Конституционный суд для утверждения. КС в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов.
Азербайджанские журналисты сорвали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ в Баку. pic.twitter.com/UW6LO7Gih7
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 апреля 2018 г.
БДИПЧ ОБСЕ против
Миссии наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ разошлись в оценке прозрачности и демократичности азербайджанского плебисцита.
Наблюдатели от Содружества считают, что выборы были свободными, легитимными и прозрачными. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, миссия не выявила. Аналогичной позиции придерживается миссия наблюдателей от ШОС.
БДИПЧ ОБСЕ, напротив, считает, что выборы прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточной конкуренции. По их мнению, честные и свободные выборы «невозможны» в стране при нынешнем политическом климате. Наблюдатели заявили на пресс-конференции, что зафиксировали 17 случаев намеренной фальсификации голосов.
Отчет миссии ОБСЕ вызвал бурю возмущения у присутствующих на пресс-конференции азербайджанских журналистов. Они прервали оглашение отчета и призвали наблюдателей «не оскорблять их». Ситуация накалялась и грозила перерасти в потасовку — представителей ОБСЕ взяли в плотное кольцо из телевизионных камер.
Иностранцам чудом удалось ретироваться и покинуть зал. Минут через 10, когда страсти улеглись, пресс-конференция возобновилась. Но из зала продолжали слышаться выкрики с просьбой не оскорблять азербайджанский народ.
Между тем, оппозиционный азербайджанский журналист Хадиджа Исмайлова спросила докладчиков, были ли им предложены взятки или подарки во время пребывания в стране. Специальный координатор наблюдателей от ОБСЕ Нильза де Сена заявила, что наблюдатели «не получали от властей таких предложений». «Это какая-то шутка», — добавила она.
Главный редактор проправительственной газеты «Сяс» Бахруз Гулиев, взяв микрофон, предназначенный для задающих вопросы журналистов, заявил, что доклад наблюдателей ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ «идет вразрез с волеизъявлением азербайджанского народа и является полностью субъективным».
Затем он попросил докладчиков представить доказательства нарушений на выборах. К его требованиям подключились коллеги, они выразили «сожаление» из-за доклада, который, по их мнению, не отражает реальную ситуацию.
Докладчики проигнорировали вопросы и выкрики журналистов.
В 2016 году на пресс-конференции наблюдателей отчет также раскритиковали местные журналисты, однако тогда все ограничилось громкими возгласами недовольства.
Через некоторое время представители ОБСЕ смогли вернуться в зал и продолжили озвучивать свои выводы. pic.twitter.com/FlYLmIC4A1
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 апреля 2018 г.
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