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Долгожители Азербайджана проголосовали на президентских выборах
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Долгожители Азербайджана проголосовали на президентских выборах 

Мир24 1 час назад
На президентских выборах в Айзербайджане активно голосовали и долгожители. С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Нармин Абасова. Свидетельница трех веков — Самарга Аллахвердиева — на участок пришла с семьей. Ей 124 года. Она старше всех в стране. Выбирала президентов не раз. И в этот раз не могла пропустить голосование. Столетняя бабушка Гюландар следит за политической жизнью страны. Она — активный гражданин. Выборы считает своей обязанностью. На избирательный участок пришла с сыном, дочкой и внучкой.
«Я в этот важный день не могла не прийти, проголосовала, все на высоком уровне. Желаю, чтобы все были здоровы, жили долго и счастливо, чтобы наша страна продолжала развиваться, как и развивается сейчас», — поделилась Гюландар Мамедова.
Азиза Оджагова на год старше Гюландар Мамедовой. Урну для голосования ей привезли на дом. Признается, что чувствует себя неважно, но остаться в стороне не могла.
«Мне 101 год. Я вижу: меня не забывают. Условия для выбора президента очень организовано выполнены», — рассказала Азиза Оджагова.
Всего в Азербайджане 538 избирателей, которым сто лет и больше.
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