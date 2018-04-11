Долгожители Азербайджана проголосовали на президентских выборах

На президентских выборах в Айзербайджане активно голосовали и долгожители. С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Нармин Абасова. Свидетельница трех веков — Самарга Аллахвердиева — на участок пришла с семьей. Ей 124 года. Она старше всех в стране. Выбирала президентов не раз. И в этот раз не могла пропустить голосование. Столетняя бабушка Гюландар следит за политической жизнью страны. Она — активный гражданин. Выборы считает своей обязанностью. На избирательный участок пришла с сыном, дочкой и внучкой.

«Я в этот важный день не могла не прийти, проголосовала, все на высоком уровне. Желаю, чтобы все были здоровы, жили долго и счастливо, чтобы наша страна продолжала развиваться, как и развивается сейчас», — поделилась Гюландар Мамедова.

Азиза Оджагова на год старше Гюландар Мамедовой. Урну для голосования ей привезли на дом. Признается, что чувствует себя неважно, но остаться в стороне не могла.

«Мне 101 год. Я вижу: меня не забывают. Условия для выбора президента очень организовано выполнены», — рассказала Азиза Оджагова.

Всего в Азербайджане 538 избирателей, которым сто лет и больше.

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