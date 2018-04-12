МИД считает очевидным негатив Запада вокруг по выборам в Азербайджане

Ранее на совместной пресс-конференции наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им мешали работать. А специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Нильза де Сена сообщила, что наблюдатели зафиксировали ряд нарушений на выборах президента Азербайджана.

"Я хотела бы сказать, что на выборах в Азербайджане присутствовало большое количество международных наблюдателей — это факт… они должны сказать свое, безусловно, слово. Но мы прекрасно понимали и говорили об этом, что настроенность целого ряда политических сил к негативному восприятию выборов в Азербайджане была очевидна еще до проведения самих выборов", — заявила Захарова.

Так она прокомментировала вопрос журналиста о том, с чем связаны выводы зарубежных наблюдателей на выборах в Азербайджане.

"Мы видим такое отношение и ряда западных неправительственных организаций, и целого ряда представителей западного официоза не только в отношении Азербайджана, но и целого ряда стран — когда есть такой ангажированный, заранее сформулированный подход по выборам", — отметил она.

Ранее ряд азербайджанских журналистов во время пресс-конференции наблюдателей ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ также потребовали представить доказательства нарушений на внеочередных президентских выборах. Главный редактор проправительственной газеты «Сяс» Бахруз Гулиев заявил, что доклад «идет вразрез с волеизъявлением азербайджанского народа и является полностью субъективным». К его требованиям подключились коллеги, они выразили «сожаление» из-за доклада, который, по их мнению, не отражает реальную ситуацию.

МИД Азербайджана также потребовал доказательств нарушений на выборах, о которых заявили в ОБСЕ.

Председатель центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что ЦИК провел оперативное расследование в связи с информацией о якобы нарушениях на выборах президента, она не подтвердилась.

Наблюдатели от ШОС и СНГ заявляли, что выборы президента Азербайджана прошли открыто и прозрачно.