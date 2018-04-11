Армянская молодежь проводит акцию протеста в Ереване 

БАКУ, 11 апр — Sputnik. У офиса правящей Республиканской партии в Ереване проходит акция протеста против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Как сообщает Sputnik Армения, несколько десятков молодых людей с транспарантами собрались у центрального офиса Республиканской партии, где проходит заседание Исполнительного органа. Как ранее сообщал пресс-секретарь РПА и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, на заседании исполнительного органа партия заявит о своем кандидате в премьеры.
Полиция в настоящее время стягивает силы к месту митинга. Собравшиеся зажгли дымовые шашки и включили песни в стиле рэп с политическим содержанием. Митингующие выкрикивают антиправительственные лозунги, одновременно призывая полицейских присоединиться к их протесту.
Девятого апреля премьер-министр Карен Карапетян представил новому президенту Армену Саркисяну отставку правительства. Нового премьер-министра парламент изберет 17 апреля.
А в новом правительстве вместо одного вице-премьера станет три, один из них — первый вице-премьер. Ранее оппозиция заявляла, что эту должность «выкроили» специально для Карена Карапетяна.