Армянская молодежь проводит акцию протеста в Ереване

Как сообщает Sputnik Армения , несколько десятков молодых людей с транспарантами собрались у центрального офиса Республиканской партии, где проходит заседание Исполнительного органа. Как ранее сообщал пресс-секретарь РПА и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов , на заседании исполнительного органа партия заявит о своем кандидате в премьеры.

Полиция в настоящее время стягивает силы к месту митинга. Собравшиеся зажгли дымовые шашки и включили песни в стиле рэп с политическим содержанием. Митингующие выкрикивают антиправительственные лозунги, одновременно призывая полицейских присоединиться к их протесту.

А в новом правительстве вместо одного вице-премьера станет три, один из них — первый вице-премьер. Ранее оппозиция заявляла, что эту должность «выкроили» специально для Карена Карапетяна.