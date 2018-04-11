Объездная дорога во Владикавказе появится после 2020 года

Во Владикавказе построят объездную трассу в сторону границы с Грузией . Она возьмет на себя транзитные потоки и разгрузит городские дороги.

«Дорога в объезд Владикавказа в сторону стран Закавказья начнет строиться ориентировочно в 2020 году. Проектный срок завершения строительства — три-пять лет», — сообщил замдиректора филиала ФКУ «Упрдор Кавказ» в Северной Осетии Знаур Макиев. Его слова передает ТАСС

Объездная дорога позволит вывести за пределы города транзитные потоки большегрузов, которые в настоящее время проезжают через Владикавказ и тем самым наносят урон муниципальным дорогам и экологии.

Предполагается, что дорога протяженностью 15 километров будет проложена через поля и земли сельхозназначения, а также пересечет федеральную трассу Владикавказ — Алагир

На разработку проекта объезда Росавтодор выделил около 50 милллионов рублей. Проектная организация будет выбрана по итогам конкурса.