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Объездная дорога во Владикавказе появится после 2020 года
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Объездная дорога во Владикавказе появится после 2020 года 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Во Владикавказе построят объездную трассу в сторону границы с Грузией. Она возьмет на себя транзитные потоки и разгрузит городские дороги.
«Дорога в объезд Владикавказа в сторону стран Закавказья начнет строиться ориентировочно в 2020 году. Проектный срок завершения строительства — три-пять лет», — сообщил замдиректора филиала ФКУ «Упрдор Кавказ» в Северной Осетии Знаур Макиев. Его слова передает ТАСС.
Объездная дорога позволит вывести за пределы города транзитные потоки большегрузов, которые в настоящее время проезжают через Владикавказ и тем самым наносят урон муниципальным дорогам и экологии.
Предполагается, что дорога протяженностью 15 километров будет проложена через поля и земли сельхозназначения, а также пересечет федеральную трассу Владикавказ — Алагир.
На разработку проекта объезда Росавтодор выделил около 50 милллионов рублей. Проектная организация будет выбрана по итогам конкурса.
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