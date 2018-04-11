В посольстве Азербайджана в Тбилиси проходят выборы президента

Граждане Азербайджана , проживающие в Грузии и приехавшие сюда в этот день, активно голосуют на выборах президента в посольстве республики в Тбилиси , передает корреспонеднт телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Напомним, что на пост главы государства претендуют восемь кандидатов, среди них — действующий президент Ильхам Алиев

У входа в посольство с утра выстроилась очередь из пары десятков человек, в основном мужчины. Информации о явке избирателей пока нет.

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