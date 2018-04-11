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Объездная дорога в Северной Осетии снизит нагрузку от потока большегрузного транспорта
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Объездная дорога в Северной Осетии снизит нагрузку от потока большегрузного транспорта 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 11 апреля. /ТАСС/. Строительство объездной дороги в Северной Осетии в сторону Грузии начнется в 2020 году, она разгрузит муниципальные дороги от транзитного транспорта. Об этом журналистам во время пресс-тура сообщил заместитель директора филиала ФКУ «Упрдор Кавказ» во Владикавказе Знаур Макиев.
"Дорога в объезд Владикавказа в сторону стран Закавказья начнет строиться ориентировочно в 2020 году. Проектный срок завершения строительства — три-пять лет", — сказал Макиев.
Объездная дорога строится для разгрузки от значительного потока большегрузного транспорта, который в настоящее время проезжает по Владикавказу и наносит урон экологии и муниципальным дорогам. Также с открытием трассы будет увеличена безопасность дорожного движения.
Новую объездную дорогу протяженностью 15 км будут прокладывать через поля, земли сельхозназначения, пересекая федеральную трассу Владикавказ — Алагир.
На проектирование строительных работ Росавтодор выделил около 50 млн рублей. В скором времени начнутся торги по определению проектировщика.
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