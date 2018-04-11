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В связи со 100-летием провозглашения независимости Грузии в разных странах мира пройдут культурные мероприятия
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В связи со 100-летием провозглашения независимости Грузии в разных странах мира пройдут культурные мероприятия 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 11 апреля /Синьхуа/ — В связи со 100-летием первой Демократической Республики Грузии в разных странах мира запланированы свыше 100 культурных мероприятий, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сегодня на брифинге.
По его словам, будут проведены исторические фотовыставки, другие культурные мероприятия. Местами юбилейных мероприятий названы штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, ЮНЕСКО, Вашингтон, Брюссель, Париж, Пекин, столицы других государств.
26 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня провозглашения независимости Грузии. —0—
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