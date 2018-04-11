В связи со 100-летием провозглашения независимости Грузии в разных странах мира пройдут культурные мероприятия

Тбилиси , 11 апреля / Синьхуа / — В связи со 100-летием первой Демократической Республики Грузии в разных странах мира запланированы свыше 100 культурных мероприятий, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сегодня на брифинге. Нью-Йорке, По его словам, будут проведены исторические фотовыставки, другие культурные мероприятия. Местами юбилейных мероприятий названы штаб-квартира ООН ЮНЕСКО , Вашингтон, Брюссель , Париж, Пекин, столицы других государств. 26 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня провозглашения независимости Грузии. —0—