В связи со 100-летием провозглашения независимости Грузии в разных странах мира пройдут культурные мероприятия 

Тбилиси, 11 апреля /Синьхуа/ — В связи со 100-летием первой Демократической Республики Грузии в разных странах мира запланированы свыше 100 культурных мероприятий, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сегодня на брифинге.
По его словам, будут проведены исторические фотовыставки, другие культурные мероприятия. Местами юбилейных мероприятий названы штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, ЮНЕСКО, Вашингтон, Брюссель, Париж, Пекин, столицы других государств.
26 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня провозглашения независимости Грузии. —0—