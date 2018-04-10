«День тишины» в Баку: жители готовятся к «Формуле-1» и ждут открытия базара

БАКУ , 10 апр — РИА Новости . «День тишины» перед президентскими выборами в Азербайджане проходит спокойно, агитационных материалов в поддержку кандидатов в столице Баку практически нет, передаёт корреспондент РИА Новости.

Внеочередные президентские выборы в стране состоятся в среду.

Типичный рабочий день

Вторник в Баку начался как типичный рабочий день: в метро традиционная толкучка, в которой друг на друга смотрят только молодые парни и девушки, остальные же заняты своими мыслями. На улицах города движение как пешеходов, так и автомобилей затруднено из-за подготовки к этапу гонки «Формула-1» в Баку. По всему центру рабочие возводят различные конструкции: трибуны, паддоки, пит-стопы, а на тротуарах установлены заборы из решетки-рабицы, иногда делящие дорогу таким образом, что сложно пройти человеку даже небольшой комплекции.

На улицах города и до «дня тишины» было небольшое количество плакатов в поддержку кандидатов: корреспондентам РИА Новости удалось найти только один плакат в поддержку нынешнего президента Ильхама Алиева на входе в одну из четырехзвездочных гостиниц. В поддержку остальных кандидатов плакатов и вовсе нет, по крайней мере в Баку. В то же время расклеенные на витринах магазинов плакаты призывают жителей страны активно голосовать на выборах и информируют собственно о самом событии, ожидающем страну в среду. Впрочем, не исключено, что многие плакаты оказались вне зоны видимости из-за ограниченного движения в городе.

Характерно, что плакат в поддержку Ильхама Алиева так и остался висеть на входе в гостиницу в день тишины — видимо, его просто забыли снять.

Посетители кафе на знаменитом Приморском бульваре в своих разговорах вскользь упоминают о выборах: «завтра выборы, а значит, базар будет точно открыт». Остальные посетители кафе вовсе не интересуются выборами: это арабские туристы, которых Баку теперь привлекает относительно низкими ценами.

Многие магазины и даже аптеки на центральных улицах города не работают. На набережной гуляют местные жители и туристы, которые стараются избегать фотографа — он повторяет монотонным голосом заученный текст: предлагает фото с обезьянкой.

Погода способствует прогулкам: в городе светит солнце, отражающееся в волнах Бакинской бухты. Местные жители отмечают, что тепло пришло в город раньше обычного, и наслаждаются отсутствием осадков.

Избирательные участки охраняются полицейскими, как правило, одним. Полицейские рьяно относятся к своей службе: так, один из них, завидев корреспондента, фотографирующего информационный плакат о выборах, заинтересовался, с какой целью это делается. После получения стандартного ответа страж порядка широко улыбнулся и успокоился.

"Жители четко обозначили свой выбор"

Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил ранее в интервью РИА Новости, что ожидает традиционно высокую явку на выборы президента.

Встреченная корреспондентом РИА Новости на бульваре бакинка Аида заявила, что точно пойдет на выборы и четко обозначила свой выбор. «Было бы у меня четыре бюллетеня, во всех бы нашего президента Алиева отметила», — заявила собеседница агентства.