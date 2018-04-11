Наблюдатели ШОС отметили высокую явку избирателей на выборах в Азербайджане

В среду в Азербайджане проходят президентские выборы. Избирательные пункты в стране открылись в 08.00 по местному времени (07.00 мск). По данным ЦИК, явка к 09.00 мск составила почти 19%.

"Голосование идет достаточно организовано, большое количество наблюдателей, высокая явка. Люди идут голосовать с утра — сегодня в Азербайджане выходной день, на некоторых участках просто очереди стоят", — сказал Шевченко.

Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Он отметил, что наблюдатели миссии — представители РФ, Узбекистана Китая — проводят наблюдение в разных регионах Азербайджана, в том числе, и в Баку . По его словам, на многих участках есть видеонаблюдение. «Видимо, переняли положительный опыт РФ по повышению прозрачности выборов… Трансляция видеонаблюдения идет в интернет и можно проследить за голосованием», — добавил Шевченко.