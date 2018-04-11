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Наблюдатели ШОС отметили высокую явку избирателей на выборах в Азербайджане
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Наблюдатели ШОС отметили высокую явку избирателей на выборах в Азербайджане 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Наблюдатели миссии ШОС от России отмечают высокую организованность и активность избирателей на президентских выборах в Азербайджане, на некоторых участках люди стоят в очередях, чтобы проголосовать, сообщил РИА Новости по телефону член ЦИК России, входящий в состав миссии ШОС, Евгений Шевченко.
В среду в Азербайджане проходят президентские выборы. Избирательные пункты в стране открылись в 08.00 по местному времени (07.00 мск). По данным ЦИК, явка к 09.00 мск составила почти 19%.
"Голосование идет достаточно организовано, большое количество наблюдателей, высокая явка. Люди идут голосовать с утра — сегодня в Азербайджане выходной день, на некоторых участках просто очереди стоят", — сказал Шевченко.
Он отметил, что наблюдатели миссии — представители РФ, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Китая — проводят наблюдение в разных регионах Азербайджана, в том числе, и в Баку. По его словам, на многих участках есть видеонаблюдение. «Видимо, переняли положительный опыт РФ по повышению прозрачности выборов… Трансляция видеонаблюдения идет в интернет и можно проследить за голосованием», — добавил Шевченко.
От России в миссию ШОС вошли три человека, помимо Шевченко, за голосованием по этой линии наблюдают депутат Госдумы Ирек Зиннуров и член Совета Федерации Александр Башкин.
На пост президента Азербайджана претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. При этом ранее в конституцию страны внесли изменения, которые сняли ограничения на число президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет.
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