Джабиев о пути в Закавказье: приоритетно для Южной Осетии

Джабиев о пути в Закавказье\: приоритетно для Южной Осетии В последнее время все чаще международные эксперты поднимают вопрос об открытии транзитного пути в Закавказье через Южную Осетию.

По словам экономиста Вячеслава Джабиева, открытие этого пути должно быть в приоритете у нашей республики.

"Конечно, есть много вопросов по безопасности. Также хочу подчеркнуть, что у нас возможен транзит только со строительством железной дороги. Если прокладывать путь по Транскаму, это будет влиять на экологию, загруженность дорог и моральное состояние граждан", — отметил Вячеслав Владимирович.