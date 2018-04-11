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Джабиев о пути в Закавказье: приоритетно для Южной Осетии
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Джабиев о пути в Закавказье: приоритетно для Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 3 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Джабиев о пути в Закавказье\: приоритетно для Южной Осетии В последнее время все чаще международные эксперты поднимают вопрос об открытии транзитного пути в Закавказье через Южную Осетию.
По словам экономиста Вячеслава Джабиева, открытие этого пути должно быть в приоритете у нашей республики.
"Конечно, есть много вопросов по безопасности. Также хочу подчеркнуть, что у нас возможен транзит только со строительством железной дороги. Если прокладывать путь по Транскаму, это будет влиять на экологию, загруженность дорог и моральное состояние граждан", — отметил Вячеслав Владимирович.
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