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Алиев заявил, что азербайджанский народ «выбрал стабильность и развитие»
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Алиев заявил, что азербайджанский народ «выбрал стабильность и развитие» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 11 апр — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, набравший, по предварительным данным ЦИК, более 86% голосов на внеочередных президентских выборах в среду, заявил, что азербайджанский народ «выбрал стабильность и развитие».
"Азербайджанский народ выбрал стабильность и развитие. Мы продолжим путь развития, развития экономики", — сказал Алиев в своем видеообращении.
По его словам, в центре его политики, «как и прежде, будут стоять граждане Азербайджана».
"Результаты нашей политики видны по всем направлениям. Мы является инициаторами важных энергетических проектов. Мы не были столь сильны, как сейчас. Наша страна будет еще сильнее. На пути к новым победам!" — сказал он.
Внеочередные выборы президента прошли в среду в Азербайджане. По данным ЦИК, итоговая явка составила составила 74,51%. По итогам обработки около 67% бюллетеней, за Алиева проголосовало 86,09% избирателей, его ближайший соперник Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» набрал 3,04% голосов.
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