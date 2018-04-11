Армения ратифицировала соглашение о партнерстве с ЕС

Парламент Армении единогласно ратифицировало соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС . Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что решение поддержали 95 депутатов.

"Документ регулирует двусторонние политические, экономические, торговые отношения. Предусматривает общие принципы и программы, направленные на борьбу с организованной преступностью и коррупцией, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, почти во всех областях", — объяснял замглавы МИД Армении Карен Назарян.

По его словам, также предполагается гармонизация законодательства Армении с правовыми положениями ЕС, а также усиление парламентского контроля в разных сферах.

Армения подписала соглашение о партнерстве с ЕС в ноябре прошлого года.