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Армения ратифицировала соглашение о партнерстве с ЕС
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Армения ратифицировала соглашение о партнерстве с ЕС 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Парламент Армении единогласно ратифицировало соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что решение поддержали 95 депутатов.
"Документ регулирует двусторонние политические, экономические, торговые отношения. Предусматривает общие принципы и программы, направленные на борьбу с организованной преступностью и коррупцией, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, почти во всех областях", — объяснял замглавы МИД Армении Карен Назарян.
По его словам, также предполагается гармонизация законодательства Армении с правовыми положениями ЕС, а также усиление парламентского контроля в разных сферах.
Армения подписала соглашение о партнерстве с ЕС в ноябре прошлого года.
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