Президент Азербайджана заявил о необходимости укрепления отношений с СНГ

Алиев в четверг принял делегацию во главе с Лебедевым — председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ, руководителем миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости укрепления отношений с СНГ, подчеркнув, что страна играет активную роль в жизни организации", — сообщила пресс-служба Алиева.

По словам главы Азербайджана, Баку и впредь будет «вносить вклад в укрепление безопасности и стабильности в рамках организации».