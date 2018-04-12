Президент Азербайджана заявил о необходимости укрепления отношений с СНГ 

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Исполкома СНГ Сергеем Лебедевым заявил о необходимости укрепления отношений республики с организацией.
Алиев в четверг принял делегацию во главе с Лебедевым — председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ, руководителем миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости укрепления отношений с СНГ, подчеркнув, что страна играет активную роль в жизни организации", — сообщила пресс-служба Алиева.
По словам главы Азербайджана, Баку и впредь будет «вносить вклад в укрепление безопасности и стабильности в рамках организации».