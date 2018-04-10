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Россельхознадзор в Грузии изучает ситуацию с мраморными клопами
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Россельхознадзор в Грузии изучает ситуацию с мраморными клопами 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости / Рухкян
ТБИЛИСИ, 10 апр — РИА Новости. Представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзора) знакомятся в Грузии с ситуацией в связи с распространением мраморных клопов, сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.
Проблема с массовым появлением опасных насекомых возникла в Грузии осенью. Власти страны выделили средства на борьбу с мраморными клопами, которые в основном были распространены в Западной Грузии. Насекомые сумели испортить фрукты и овощи. Однако жители Тбилиси и Батуми сообщали, что обнаружили клопов в квартирах и скверах. Специалисты взяли образцы насекомых в парке Ваке в центре Тбилиси. При этом они подчеркивают, что мраморные клопы не опасны для человека и не переносят заболевания, в основном они уничтожают сельскохозяйственные продукты.
"В процессе борьбы с мраморными клопами грузинские специалисты активно сотрудничают со специалистами всех тех стран, в том числе с Россией, где азиатский клоп является вызовом. Координированная работа и разделение существующего опыта поможет максимально сократить популяцию вредителя и снизить ущерб, нанесенный аграрной области", — сказано в сообщении агентства.
По данным ведомства, с целью разработки эффективного плана борьбы с клопами в Грузию были также приглашены ведущие специалисты из Канады, США, Испании, Италии, Швейцарии, Турции и Азербайджана.
На борьбу с мраморными клопами грузинское государство в текущем году выделит более 18 тысяч долларов. Агентство США по международному развитию (USAID) для борьбы с мраморными клопами также выделит Грузии 3,5 миллиона долларов.
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