Россельхознадзор в Грузии изучает ситуацию с мраморными клопами

Проблема с массовым появлением опасных насекомых возникла в Грузии осенью. Власти страны выделили средства на борьбу с мраморными клопами, которые в основном были распространены в Западной Грузии. Насекомые сумели испортить фрукты и овощи. Однако жители Тбилиси и Батуми сообщали, что обнаружили клопов в квартирах и скверах. Специалисты взяли образцы насекомых в парке Ваке в центре Тбилиси. При этом они подчеркивают, что мраморные клопы не опасны для человека и не переносят заболевания, в основном они уничтожают сельскохозяйственные продукты.

"В процессе борьбы с мраморными клопами грузинские специалисты активно сотрудничают со специалистами всех тех стран, в том числе с Россией, где азиатский клоп является вызовом. Координированная работа и разделение существующего опыта поможет максимально сократить популяцию вредителя и снизить ущерб, нанесенный аграрной области", — сказано в сообщении агентства.

США, Испании, Италии, Швейцарии, Турции и Азербайджана. По данным ведомства, с целью разработки эффективного плана борьбы с клопами в Грузию были также приглашены ведущие специалисты из Канады

На борьбу с мраморными клопами грузинское государство в текущем году выделит более 18 тысяч долларов. Агентство США по международному развитию (USAID) для борьбы с мраморными клопами также выделит Грузии 3,5 миллиона долларов.