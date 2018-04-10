Первый международный научный конгресс народов Кавказа пройдет в Грозном в сентябре

ГРОЗНЫЙ, 10 апреля. / ТАСС /. Первый международный нахский научный конгресс состоится в Грозном в сентябре этого года. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Супьян Магамадов.

"В Грозном 11-12 сентября пройдет I Международный нахский научный конгресс «Этногенез и этническая история народов Кавказа». Уже подписан указ главы республики о проведении мероприятия", — сказал Магомадов.

По его словам, древняя и средневековая история народов Кавказа изучена недостаточно. «Не до конца понятно, где расселялись, где жили народы Кавказа, когда именно началась их история, как этот процесс отражается в археологии, антропологии. Это будет дискуссия, мы хотим организовать диалог между учеными различных школ и выяснить, где у нас есть точки соприкосновения», — рассказал ученый.

Турции, Армении, Грузии, Азербайджана, Бельгии, Планируется, что на конгресс приедут около 40 экспертов из России Нидерландов . «В Израиле есть несколько черкесских сел, ожидаем, что приедут главы этих поселений», — отметил собеседник агентства.

Магомадов добавил, что ученые обсудят процесс формирования нахских народов, проблемы этногенеза и этнической истории чеченского народа, роль археологии, языка, миграционных потоков в этом процессе. Заявки на участие в конгрессе принимаются до 20 июля. К открытию мероприятия издадут сборник научных статей.