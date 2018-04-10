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«Лело» в Шухути: как сотни человек играли в «грузинское регби»
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«Лело» в Шухути: как сотни человек играли в «грузинское регби» 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В гурийском селе Шухути на Пасху по-традиции сыграли в древнюю грузинскую игру «Лело». Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило настоящее сражение в борьбе за 16-килограммовый мяч  Историки считают, что «Лело» более трехсот лет. В прошлом игра использовалась, чтобы усовершенствовать и отточить боевые навыки в сражении. В старые времена «Лело» было одинаково популярно как среди знати, так и среди простонародья. Сегодня в «Лело» играют только раз в году на Пасху в селе Шухути (регион Гурия, Западная Грузия). 16-ти килограммовый мяч надо завоевать и пронести в ворота противника. С утра в тот же день мяч из кожи шьют, засыпают его песком, а затем песок заливают вином. Мяч в игру вбрасывает местный священник и за него начинается настоящее сражение.
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