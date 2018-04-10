Президент Грузии прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Прибыл он туда по приглашению наследного принца Мухаммада бен Зайд Аль Наханьяна. После встречи в аэропорту начались деловые переговоры о сотрудничестве и расширении торгово-экономических взаимоотношений.

В последние годы представители деловых кругов Абу-Даби проявляют заинтересованность в инвестировании средств в экономику Грузии. Новые возможности совместной работы будут обсуждаться на встречах.

В ходе двухдневного визита Георгий Маргвелашвили также проведет лекцию в Институте стратегических исследований ОАЭ.

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