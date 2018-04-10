Лакомый кусок: Полсотни компаний со всего мира хотят ремонтировать украинские дороги 

Об этом заявила директор ГП «Укродоринвест» Елена Криворучко, передает ЦТС.
«Это крупный проект на сумму более €100 млн Всего заинтересованность проявили 50 компаний, из которых 14 — это фирмы из Турции, 10 — из Китая, 4 — из Азербайджана, 3 — из Италии, по 2 компании из Казахстана и Беларуси, 7 — из Украины, и по одной из Литвы, Македонии, Армении, Ирана, Германии, Польши, Грузии и Индии. Теперь фирмам нужно только соблюсти формальные требования по подтверждению своей квалификации и предложить наиболее разумную цену», — отметила она.
По ее словам, ремонт участков дороги М-01 проводится в рамках реализации проекта Панъевропейского коридора, который финансируется за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Для того, чтобы участвовать в проекте, компания-подрядчик должна предоставить аудированную финансовую отчетность, где показаны финансовые потоки, а также доказать наличие опыта выполнения аналогичных по сложности или более сложных проектов.
Ранее появилось видео участка дороги трассы Киев-Одесса. Сам участок покрывают ямы, отчего он похож на «лунный ландшафт». Проехать нормально по данному участку невозможно.