В здание педуниверситета в Ереване вошли около 100 митингующих

Участники акции против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром вошли в здание Армянского государственного педагогического университета. По данным РИА Новости, в здании вуза оказались около 100 человек, они призывают студентов присоединиться к протестам. Полиция в происходящее пока не вмешивается.

Накануне лидер протестного движения, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что его сторонники намерены заблокировать мосты, улицы и станции метро.

Сегодня оппозиция перекрыла несколько центральных улиц, полиция попыталась разблокировать одну из них, однако протестующие прорвали оцепление. Столкновений между участниками акции и силами правопорядка пока не было.

В субботу Серж Саргсян был официально выдвинут на пост премьера Армении.