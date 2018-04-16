Протесты в Ереване: оппозиция против бывшего президента

Протестующие пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек.

В данный момент напряженность спала. Силы правопорядка выставили оцепление на проспекте Баграмяна, заблокировав подходы к парламенту. Оппозиция утверждает, что никуда уходить не собирается, и завтра намерена окружить здание парламента, чтобы не допустить голосования.

Правящая коалиция намерена передать экс-президенту кресло премьера

Коалиционные фракции Национального собрания (парламента) — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули в понедельник кандидатуру Саргсяна на пост главы правительства, к которому после перехода Армении к парламентской форме правления перейдет вся полнота власти в стране.

Ранее заместитель председателя постоянной комиссии парламента по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян сообщил, что выборы премьера состоятся 17 апреля путем поименного голосования. Для избрания премьера требуется большинство от общего числа депутатов, а РПА и Дашнакцутюн обладают 65 мандатами из 105.

Член исполнительного органа Республиканской партии Армении, вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов заявлял ранее, что выборы премьера — формальный процесс, так как по итогам парламентских выборов 2017 года полномочиями по формированию правительства на пять лет были наделены коалиционные партии.

Оппозиция расценивает это как третий срок Саргсяна и заявляет, что не допустит этого.

Стычки с полицией

Активные акции протеста начались в Ереване 13 апреля. Митингующие проникали в здания вузов, около получаса удерживали здание Общественного радио. Шестнадцатого апреля после блокировки ряда центральных улиц оппозиционный депутат Никол Пашинян повел своих сторонников к проспекту маршала Баграмяна. Путь им преградили кордоны полиции. Произошла стычка, в результате которой, по данным Минздрава, пострадали 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

Пострадал и лидер акции Пашинян. Полицейские пообещали пропустить его в парламент. По пути к зданию законодательного органа в результате стычки он поранился колючей проволокой, и его доставили на машине скорой помощи в медцентр «Наири». Через некоторое время он вернулся к протестующим и готовится к новому митингу.

Своим сторонникам он заявил, что никуда с проспекта Баграмяна они не уйдут. Во вторник они готовятся окружить здание парламента.