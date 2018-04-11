Армянский парламент «задымил»: оппозиция зажгла «факел свободы»

БАКУ , 11 апр — Sputnik . Представители оппозиционной фракции «Елк» ("Выход") Арарат Мирзоян и Лена Назарян зажгли в зале заседаний парламента Армении «факел свободы» из трех дымовых шашек. Акция стала кульминацией выступления Арарата Мирзояна, сообщает Sputnik Армения.

"Свободные граждане Республики Армения! Пришло время, когда мы можем предотвратить третий срок Сержа Саргсяна , поставить точку во власти РПА и создать Армению, о которой мы мечтали", — сказал Мирзоян во время своего выступления с трибуны парламента.

По его словам, для этого необходимо, чтобы люди пришли на митинг 13 апреля на площади Свободы, где все вместе они зажгут «факел свободы».

После этого Мирзоян зажег фитиль дымовой шашки, повалил желтый дым.

Еще с двумя шашками к нему присоединилась Лена Назарян.

Кроме того, сообщается, что 13 апреля намечается финал акции лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна, который организовал пешее шествие по городам Армении. Начал он свою акцию с города Гюмри на севере. Пашинян доберется до Еревана 13 апреля и намерен четыре дня подряд, 13-17 апреля, проводить круглосуточный митинг.

На шествия Пашинян вышел, требуя у властей не выдвигать в премьер-министры действующего президента Сержа Саргсяна. Две другие партии в блоке — «Республика» Арама Саркисяна и «Светлая Армения» Эдмона Марукяна, отказались присоединяться к инициативе Пашиняна.

Между тем республиканцы устами и.о. премьер-министра Карена Карапетяна уже заявили о намерении выдвинуть третьего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Отметим, новая редакция Конституции Армении оставляет президенту лишь церемониал, а всю реальную власть передает премьеру.