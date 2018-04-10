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«НТВ-плюс» начал вещание в Грузии
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«НТВ-плюс» начал вещание в Грузии 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Спутниковый оператор «НТВ-плюс» начал вещать в Грузии под брендом NTV PLUS. Его партнером стала компания «Медиа группа», которая является эксклюзивным дистрибутором более 20 телеканалов «Газпром-медиа», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение холдинга.
«Медиа группа» будет продавать оборудование, оказывать техподдержку и продвигать продукт в регионе. Кроме того, грузинский партнер взял на себя функции по антипиратской деятельности. Объем рынка «серых» трансляций контента «НТВ-плюс» на территории Грузии, по оценкам оператора, превышает 200 тыс. абонентов.
«НТВ-плюс» отвечает за доставку сигнала, сертификацию оборудования, поддержку биллинга и получает за это фиксированное вознаграждение, пропорциональное абонентской базе. По его словам, партнеры будут распределять доход по формуле, включающей как фиксированную часть, так и разделение доходов. Последний вариант будет действовать в отношении тех каналов, очисткой прав на которые занимается российская сторона.
По мнению оператора, Грузия — привлекательный рынок, где уровень проникновения услуг не превышает 50% на 3,7 млн человек. Зрителям будут предложены на выбор два пакета с набором более 50 и более 90 каналов, включая российские, зарубежные и эфирные грузинские телеканалы. Оператор планирует набрать в регионе не менее 30 тыс. абонентов до конца 2018 года.
Рынок
платного Т В Грузии
оценивается в 1,1 млн домохозяйств, половина из которых не имеет технической возможности подключения кабельного ТВ. Оставшуюся часть домохозяйств делят более 30 местных операторов. Например, в Грузии с 2016 года работает оператор платного ТВ «Орион», который выступает технической платформой и организует доставку спутникового сигнала до абонентов кабельного оператора SuperTV. Эксперты считают, что услуги еще одного оператора в Грузии также могут иметь спрос. В перспективе «НТВ-плюс» не исключает выход в другие страны СНГ.
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