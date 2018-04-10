В Азербайджане наступил день тишины

В преддверии президентских выборов запрещена любая агитация: рано утром с уличных стендов сняли плакаты кандидатов. Избирательные участки полностью подготовлены к голосованию, информирует телеканал «МИР 24».

«На нашем участке регистрацию прошли 1048 избирателей. Мы провели разъяснительные работы и предупредили, чтобы все имели при себе удостоверения личности. Я уверен, выборы пройдут объективно и прозрачно», — сказал председатель участкового округа №26 Наби Махмудов.

На выборах будут использовать и бесцветные чернила. Они нужны для маркировки пальцев избирателей. Таким образом, один человек не сможет проголосовать дважды. За процессом проследят, в том числе в режиме онлайн. Веб-камеры установлены на всех участках.

На пост президента Азербайджана претендуют восемь кандидатов. Нового главу государства изберут сроком на семь лет.

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