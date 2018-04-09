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Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ШОС — глава МИД
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Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ШОС — глава МИД 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Баку, 9 апреля /Синьхуа/ — Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества /ШОС/. Об этом заявил сегодня глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи с генеральным секретаря ШОС Рашидом Алимова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Азербайджан намерен расширить и вывести на качественно новый уровень сотрудничество с ШОС”, — сказал Э. Мамедъяров. Он также поблагодарил Р. Алимова за поддержку в развитии сотрудничества между Азербайджаном и организацией.
Делегация во главе с генсеком ШОС находится в Азербайджане для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут 11 апреля. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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