Баку, 9 апреля /Синьхуа/ — Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества /ШОС/. Об этом заявил сегодня глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи с генеральным секретаря ШОС Рашидом Алимова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Азербайджан намерен расширить и вывести на качественно новый уровень сотрудничество с ШОС”, — сказал Э. Мамедъяров. Он также поблагодарил Р. Алимова за поддержку в развитии сотрудничества между Азербайджаном и организацией.
Делегация во главе с генсеком ШОС находится в Азербайджане для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут 11 апреля. —0—