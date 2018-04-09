Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ШОС — глава МИД

"Азербайджан намерен расширить и вывести на качественно новый уровень сотрудничество с ШОС”, — сказал Э. Мамедъяров. Он также поблагодарил Р. Алимова за поддержку в развитии сотрудничества между Азербайджаном и организацией.

Делегация во главе с генсеком ШОС находится в Азербайджане для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут 11 апреля. —0—