Азербайджан перед выборами президента: к голосованию все готово

В стране созданы все условия для свободных, справедливых, прозрачных выборов, отметил он.

Для местных и международных наблюдателей, представителей СМИ также созданы все условия. Председатель ЦИК подробно проинформировал зарубежных журналистов о крупномасштабных проектах — усовершенствовании избирательной системы, законодательства, избирательной практики, и ответил на вопросы.

«В избирательных пунктах установлены веб-камеры. Интернет-пользователи в любой точке мира в день голосования, даже не приезжая в Азербайджан, не присутствуя в избирательных пунктах, могут войти на интернет-страницу ЦИК без какой-либо регистрации и от начала до конца напрямую, в онлайн-режиме, беспрерывно, наблюдать за процессами голосования, подсчета голосов и определения результатов. Все избирательные комиссии во главе с ЦИК полностью готовы к проведению выборов», — заверил Панахов.

Напомним, президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля. Всего на должность главы государства претендуют восемь кандидатов. Это действующий президент Ильхам Алиев , самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде от Социал-демократической партии, Гудрат Гасангулиев от «Единого народного фронта», Фарадж Гулиев от партии «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев — «Современный Мусават», Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов», Сардар Джалил оглы от Азербайджанской Демократической партии

Президент Азербайджана впервые будет избран на семилетний срок.

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