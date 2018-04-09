Ещё
Грузия вспомнила жертв давки на митинге 1989 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия вспомнила жертв давки на митинге 1989 года 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Грузии вспоминают жертв трагедии 9 апреля 1989 года. Тогда во время спецоперации по разгону оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР погибли мирные граждане, напоминает телеканал «МИР 24».
На проспект Руставели в течение дня приходят люди, приносят цветы, зажигают свечи. Память почтили и первые лица страны. Они возложили венки к мемориалу 9 апреля.
«Мы никогда не забудем людей, которые отдали жизнь за свободу и независимость. Этот день навсегда останется в нашей памяти. Именно 9 апреля стало отправной точкой на пути обретения нашей страной независимости», — отметил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
29 лет назад на проспекте Руставели во время разгона мирной демонстрации погибли 19 человек, сотни получили ранения. Участники многотысячной акции требовали выхода Грузии из состава СССР. Тогда руководители республики и страны приняли решение вытеснить демонстрантов силами милиции, армии и спецназа. В результате возникли давка и паника.
Сегодня в церкви Святого Георгия прошла поминальная служба в честь годовщины апрельских событий 1989 года.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Предвыборная кампания в Азербайджане: что обещают кандидаты В траурном Тбилиси устроили шествие в поддержку шахтеров Баку и Минск обсудили новые направления сотрудничества
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ59
Сбербанк выступил с заявлением464
Дело Скрипаля завернуло в Сирию219
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1194
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня66
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение