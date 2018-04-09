Грузия вспомнила жертв давки на митинге 1989 года

Грузии вспоминают жертв трагедии 9 апреля 1989 года. Тогда во время спецоперации по разгону оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР погибли мирные граждане, напоминает телеканал «МИР 24».

На проспект Руставели в течение дня приходят люди, приносят цветы, зажигают свечи. Память почтили и первые лица страны. Они возложили венки к мемориалу 9 апреля.

«Мы никогда не забудем людей, которые отдали жизнь за свободу и независимость. Этот день навсегда останется в нашей памяти. Именно 9 апреля стало отправной точкой на пути обретения нашей страной независимости», — отметил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

29 лет назад на проспекте Руставели во время разгона мирной демонстрации погибли 19 человек, сотни получили ранения. Участники многотысячной акции требовали выхода Грузии из состава СССР. Тогда руководители республики и страны приняли решение вытеснить демонстрантов силами милиции, армии и спецназа. В результате возникли давка и паника.

Сегодня в церкви Святого Георгия прошла поминальная служба в честь годовщины апрельских событий 1989 года.

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