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Новый президент Армении считает крайне важной роль РФ в карабахском урегулировании
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Новый президент Армении считает крайне важной роль РФ в карабахском урегулировании 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА/ЕРЕВАН, 9 апреля. /ТАСС/. Новый президент Армении Армен Саркисян, который вступил в понедельник в должность, считает крайне важной роль России в процессе урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
"Уже более 25 лет переговоры по урегулированию конфликта ведутся в формате минской группы ОБСЕ, на основе принципов урегулирования и элементов, предложенных странами-сопредседателями — Россией, США и Францией, — отметил президент в специальном интервью ТАСС. — Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей минской группы".
Саркисян подчеркнул, что «23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России». «Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы, — продолжил он. — Очевидно, что для урегулирования проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию. Со своей стороны Армения делает все возможное для достижения мира и ожидает, что и азербайджанская сторона поступит таким же образом».
Президент указал, что «в конечном итоге, все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолеваемы». «История видела конфликты, не менее жестокие и драматичные», — отметил он.
Новый президент Армении был избран парламентом республики 2 марта. До конституционной реформы, принятой на референдуме в 2015 году, его предшественников избирали прямым, всеобщим голосованием. После вступления в силу всех изменений в основной закон Армения завершит переход к парламентской форме правления, при которой вся полнота исполнительной власти будет сосредоточена в руках премьер-министра, а у президента будут преимущественно представительские функции. Основная задача президента — наблюдение за соблюдением Конституции.
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