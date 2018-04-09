Новый президент Армении считает крайне важной роль РФ в карабахском урегулировании

"Уже более 25 лет переговоры по урегулированию конфликта ведутся в формате минской группы ОБСЕ, на основе принципов урегулирования и элементов, предложенных странами-сопредседателями — Россией, США Францией , — отметил президент в специальном интервью ТАСС. — Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей минской группы".

Саркисян подчеркнул, что «23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России». «Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы, — продолжил он. — Очевидно, что для урегулирования проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию. Со своей стороны Армения делает все возможное для достижения мира и ожидает, что и азербайджанская сторона поступит таким же образом».

Президент указал, что «в конечном итоге, все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолеваемы». «История видела конфликты, не менее жестокие и драматичные», — отметил он.

Новый президент Армении был избран парламентом республики 2 марта. До конституционной реформы, принятой на референдуме в 2015 году, его предшественников избирали прямым, всеобщим голосованием. После вступления в силу всех изменений в основной закон Армения завершит переход к парламентской форме правления, при которой вся полнота исполнительной власти будет сосредоточена в руках премьер-министра, а у президента будут преимущественно представительские функции. Основная задача президента — наблюдение за соблюдением Конституции.