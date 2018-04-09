Армен Саркисян: считаю важным упрочить дружбу с Россией

Новый президент Армении Армен Саркисян , вступивший в должность 9 апреля, рассказал в специальном интервью ТАСС о своих целях и задачах, совместной работе с парламентом страны, отношениях с Россией и перспективах карабахского урегулирования.

— Отношения России и Армении имеют глубокие многовековые корни. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал особый, доверительный характер двусторонних отношений и стремление Москвы продолжать укреплять союзническое взаимодействие с Ереваном по всем направлениям. В прошлом году наши страны отпраздновали юбилей — 25-летие установления дипломатических отношений и 20-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи…

— Действительно, отношения Армении и России по праву отличаются союзническим, стратегическим характером, вбирают в себя динамичный политический диалог на самом высоком уровне, плодотворное сотрудничество в экономической, военной, военно-технической и гуманитарной сферах. Укрепляется парламентское измерение нашего взаимодействия.

ОБСЕ, Хочу также отметить взаимодействие Армении и России в рамках ОДКБ, ЕАЭС ООН , а также на других многосторонних площадках, которое существенно обогащает весь комплекс армяно-российского сотрудничества. В развитии наших отношений значимое место отводится и расширению межрегионального сотрудничества между областями Армении и субъектами Российской Федерации.

За последние годы, благодаря совместным усилиям руководства Армении и России, президентов Сержа Саргсяна и Владимира Путина, наша дружба и сотрудничество поступательно развивались, обрели новые качества и темп, наполнились новыми гранями и аспектами. Примечательно, за 25-летнюю историю дипломатических отношений первые государственные визиты на уровне руководителей государств состоялись именно в последнее десятилетие. Вместе с тем, наряду с серьезным заделом и достижениями у нас имеется солидный потенциал и широкое поле для дальнейшей работы.

Самое главное — у наших отношений прочная, надежная историческая основа, славная общая история, когда мы вместе, плечом к плечу, переносили выпавшие на нашу долю невзгоды, трудности и испытания. Эти традиции нужно бережно сохранять, обогащать и постоянно приумножать.

Представляется, что нам следует обращать особое внимание на расширение человеческих контактов, на общение наших граждан, в особенности, молодежи. Возможность приезжать в Армению по внутренним российским паспортам, действующая уже более года, существенно облегчила это общение. Это также отражает те глубокие чувства, которые существуют между нашими народами.

Наше достояние и гордость — историческая память о Победе в Великой Отечественной войне, о нашей общей и славной Победе. Армянский народ внес весомый вклад в ее достижение: на фронтах Великой Отечественной сражались 600 тысяч сынов Армении, половина из них — 300 тысяч — не вернулись с поля брани.

Особо хочу сказать о двух знаковых фигурах, имена которых неразрывно связаны с Победой. Это дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян и выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Геворк Андреевич Вартанян. С маршалом Баграмяном мне довелось встречаться, еще будучи студентом, когда прославленный полководец приезжал в Ереванский государственный университет. Геворк Андреевич и его супруга, соратница и боевой помощник Гоар Левоновна, дружили с моими родителями в далекие 1940-е годы, когда жили в Иране . Очень дорожу памятью о своих незабываемых встречах с этими незаурядными личностями в Москве и в Ереване. Теперь, когда Геворка Вартаняна нет с нами, стараюсь чаще звонить Гоар Левоновне, бывая в Москве, непременно навещаю ее.

Вообще все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Без их активного участия трудно представить весь процесс патриотического воспитания молодежи. Я и мое поколение многое переняли у них, и наша обязанность — передать это молодежи.

— Какую роль, на ваш взгляд, играют наши культурные и гуманитарные связи?

— Культурные связи, гуманитарное сотрудничество существенно дополняют и обогащают многогранные и разносторонние отношения наших стран. Нам следует неуклонно расширять эту сферу армяно-российского взаимодействия. Выставки, концерты, гастроли, совместные культурные, научные, образовательные, гуманитарные проекты, контакты и обмен студентами и преподавателями вузов, научный обмен должны существенно расширить наши связи, придать им новую динамику и качество. В этом контексте хотел бы особо отметить, что сотни молодых специалистов проходят обучение и становятся асами в своем деле именно в российских вузах, в рамках квот, предоставляемых правительством РФ

Отрадно, что в последние годы наши культурно-гуманитарные связи интенсивно развивались — прошли дни культуры России в Армении и Армении в России, которые отметились крупными мероприятиями. Сегодня в Ереван успешно действуют Российско-армянский университет и филиал МГУ имени Ломоносова

Кроме того, в современной российской науке — множество известных армянских имен, которые получили широкую известность, обогатили российскую и мировую науку новыми открытиями и крупномасштабными научными результатами. Они достойные продолжатели таких выдающихся ученых, как академики Иосиф и Леон Орбели, Абрам Алиханов и Артем Алиханян, Норайр Сисакян, Николай Ениколопов и многие другие.

— Когда планируется ваш первый визит в Российскую Федерацию?

— Я только вступаю в должность президента (смеется). Естественно, буду очень заинтересован в самое ближайшее время посетить Москву с визитом в качестве президента Армении. Традиционно первые официальные визиты руководители Армении наносят именно в Москву. Пока конкретных дат нет, но ТАСС будет среди первых, кто узнает об этом.

— Как бы вы оценили состояние карабахского урегулирования?

— В конечном итоге все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолеваемы. История видела конфликты, не менее жестокие и драматичные.

Уже более 25 лет переговоры по урегулированию конфликта ведутся в формате Минской группы ОБСЕ, на основе принципов урегулирования и элементов, предложенных странами-сопредседателями — Россией, США Францией . Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей Минской группы.

Напомню, что 23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России. Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы. Очевидно, что для урегулирования проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию. Со своей стороны, Армения делает все возможное для достижения мира и ожидает, что и азербайджанская сторона поступит таким же образом.

— Вы стали президентом, когда Армения переходит к парламентской форме правления…

— Вы правы, новая политическая система Армении предусматривает переход к парламентской форме правления, которая, в принципе, действовала у нас до первых президентских выборов осенью 1991 года.

Однако сейчас у нас совершенно новая ситуация, и президенту республики, избранному парламентом, отведено в ней особенное место. Наряду с основными обязанностями в области внутренней и внешней политики, которые определены Конституцией, мы сосредоточимся на вопросах упрочения связей с диаспорой, расширения ее присутствия в Армении, привлечения инвестиций, развития гражданского общества, поощрения образования, науки, стимулирования молодежи. Необходимо всей властью работать над укреплением взаимопонимания и толерантности в обществе.

Да, при новой политической системе вся полнота государственной власти распределена между парламентом, правительством и институтом президента. Уверен, что сообща нам удастся решить острые проблемы, стоящие перед нашим обществом, поскольку лишь сплоченное, солидарное общество способно эффективно реагировать на вызовы времени.

Перед тем, как дать согласие на выдвижение кандидатом в президенты, я провел множество плодотворных дискуссий, консультаций с представителями политических сил, диаспоры, общественности, интеллигенции. В ходе этих встреч я в очередной раз убедился, насколько актуально, насколько важно для современной Армении умение слышать и слушать, уважать друг друга, с пониманием относиться к мнению собеседника.

— В своих интервью вы говорите, что хотите видеть «новую Армению, обновленную и с молодой душой, созвучной ХХI веку»…

— Среди первоочередных проблем армянского общества я бы назвал настроения молодежи. Говоря о молодежи, я имею в виду не столько возраст, состояние души, при этом, имея в виду и себя (улыбается), — а то, насколько молодые граждане мотивированы, настроены на участие в прогрессе страны, насколько они востребованы.

Ведь остановить эмиграцию населения и, в первую очередь, молодежи, мы можем, лишь создав условия для самореализации, самоутверждения молодых, их полноправного участия в построении государства, в жизни общества, возможности сказать свое слово в науке, в образовании, в бизнесе, в спорте — всюду, где они способны и желают внести свою лепту.

Отрадно, что в Армении есть несколько очень удачных примеров активного привлечения молодежи к инновационной сфере, к информационным технологиям, к новаторским формам образования. Это центр креативных технологий «ТУМО», ИТ-компания «Синопсис Армения», новые, современные школы и университеты. Убежден, что эту тенденцию следует последовательно развивать.

Кстати, мы в Армении стремимся сделать привлекательной даже армейскую службу. Министерство обороны республики работает над реализацией креативных программ, которые стимулируют службу в армии, сопряженную с получением университетского образования и солидными социальными гарантиями.

— Какова роль женщины в армянском обществе?

— Прекрасная половина активно участвует в политической, общественной, экономической, культурной жизни, не говоря уже о традиционно «женских» сферах — здравоохранении и образовании. У нас есть женщины в правительстве, в парламенте, послы, руководители органов местного самоуправления, предприниматели. Конечно, роль женщины в современном обществе нужно всячески расширять и повышать.

Хочу отдать должное армянской женщине — супруге, матери, дочери, сестре. Женщина — это ось, стержень нации, и, кстати, не только в Армении. И во многих странах, даже в самые трудные времена, женщины уверенно несут основное бремя семьи, общества.

— Армяне исторически являются диаспоральной нацией. Древний народ веками разбросан по всей планете от Европы до Австралии , от Африки до Америки. Что вы намерены предложить зарубежным соотечественникам?

— Армянские купцы, торговцы издревле налаживали торговые связи в дальних краях — от Индии и Ирана до Америки и Австралии, уверенно «осваивали» новые страны и континенты.

Однако основная часть зарубежной армянской диаспоры (по-армянски — «спюрк», от глагола «спрвел» — «рассеиваться, расстилаться, распространяться») сформировалась, когда армяне пережили геноцид в Османской империи в конце ХIX-начале ХХ веков. Сегодня наши соотечественники живут практически на всех континентах, в 100 странах мира, они активно участвуют в экономической, общественной и культурной жизни стран проживания. Считаю очень важной задачей не только всяческую поддержку армянским государством соотечественников за рубежом, но и широкое привлечение диаспоры в Армению. Я сам жил за рубежом около 30 лет и не понаслышке знаю о ее заботах, чаяниях и проблемах.

— Как вы намерены повлиять на инвестиционный климат в республике? Какие меры собираетесь предпринять, чтобы привлечь и удержать денежные потоки?

— Для того, чтобы привлечь в Армению зарубежные инвестиции, необходимо сделать так, чтобы любой потенциальный инвестор знал, что его ждет, то есть, в каких условиях ему придется работать, каково законодательство и практика страны, в которой он собирается сделать вложение. А для формирования благоприятного инвестиционного климата нужно работать не покладая рук. Нужно думать об экономической и инвестиционной привлекательности страны, о дальнейшем укреплении верховенства закона и всеобщего равенства перед законом. Причем, это зависит не только от государства, но и от граждан, общества, бизнес-сообщества.

— Что для вас Россия?

— Для меня Россия — прежде всего, братская страна, с которой нас связывают тесные узы дружбы народов наших стран, насчитывающей не одно столетие. Русская культура, искусство, литература для многих поколений в Армении и для меня, в частности, была и остается источником вдохновения, сыграла свою роль в формировании мировоззрения. Кстати, я многим обязан советской действительности, в частности, своим образованием и первым шагам в своей деятельности. Не без гордости напомню, что в 1984-85 годах я был единственным советским ученым, приглашенным преподавать в Кембридж. Кстати, когда я размышляю о физике, то до сих пор думаю по-русски!

Пользуясь случаем, я искренне желаю Владимиру Владимировичу Путину, одержавшему убедительную победу на недавних президентских выборах в России, новых больших успехов в его деятельности по дальнейшему развитию экономики страны, повышению благосостояния граждан и роли России на международной арене.

В качестве президента Армении я, несомненно, считаю своей задачей дальнейшее упрочение армяно-российского стратегического союзничества, укрепление дружбы наших народов, развитие человеческих контактов.

В заключение хотел бы передать читательской аудитории ТАСС наилучшие пожелания мира, счастья и благополучия, а коллективу информационного агентства — новых больших творческих успехов и достижений.