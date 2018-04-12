В Армении одобрили кандидатуру Саргсяна на пост премьер-министра

«В ходе заседания исполкома было обсуждено и единогласно принято предложение первого заместителя главы Республиканской партии Карена Карапетяна о выдвижении экс-президента Саргсяна на пост главы правительства. Однако, данное предложение будет институционализировано в субботу во время заседания совета РПА, когда будет официально выдвинута кандидатура от нашей партии» — сказал Шармазанов. По его словам, другой кандидатуры на этот пост у правящей партии нет.

В понедельник временно исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян предложил кандидатуру третьего президента Сержа Саргсяна на должность премьер-министра республики. Парламентская фракция РПА 16 апреля официально представит утвержденную Советом партии кандидатуру Национальному собранию. Премьер-министр будет избран парламентом 17 апреля. Четвертый президент Армении Армен Саркисян вступил в должность 9 апреля, став первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку.

Накануне в зале заседаний парламента представители оппозиции зажгли файеры в знак протеста против выдвижения экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Депутаты от фракции «Елк», пояснили, что «это был вынужденный шаг, нацеленный на привлечение внимания граждан как к ситуации в стране, так и к предстоящему 13 апреля митингу против выдвижения Саргсяна в премьер-министры».