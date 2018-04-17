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Саргсян избран премьер-министром Армении
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Серж Саргсян избран премьер-министром Армении 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Армении Серж Саргсян во вторник на специальном заседании парламента республики избран премьер-министром страны. За единственного кандидата проголосовали 77, против — 17 из 94 голосовавших депутатов, учитывая находящихся командировке (всего в Национальном собрании Армении 105 депутатов — прим. ТАСС), сообщает пресс-служба парламента страны.
"Вы отдадите ваш голос за стабильность и процветание. Парламентская республика — новая эра для нашей страны", — перед голосованием заявил Саргсян. Кандидатуру Саргсяна выдвинула правящая Республиканская партия и ее коалиционный партнер "Дашнакцутюн".
Тем временем, на центральных улицах Еревана проходят массовые демонстрации радикальной оппозиции против избрания Саргсяна. Полиция требует от протестующих прекратить незаконные действия. Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Армении Никол Пашинян ранее во вторник заявил, что "в стране назревает революционная ситуация".
В Армении завершилась конституционная реформа, в результате которой республика перешла к парламентской форме правления. Президент страны, которого избирают депутаты парламента, имеет ограниченные представительские функции. Согласно новой конституции, самыми широкими полномочиями в стране будет обладать премьер-министр, он возглавит систему государственного управления и исполнительной власти.
Президентский срок Сержа Саргсяна закончился 9 апреля 2018 года. На этот пост он избирался дважды — в 2008-м и 2013-м году. Саргсян уже работал премьер-министром Армении в 2007-2008 годах.
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