Премьера Армении изберут путем обычного поименного голосования

ЕРЕВАН , 15 апр — РИА Новости . Выборы премьер-министра Армении состоятся 17 апреля путем обычного поименного голосования, сообщил РИА Новости заместитель председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Национального собрания (парламента) страны Рустам Махмудян.

В субботу зампред правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сообщил РИА Новости, что лидер РПА, бывший президент страны Серж Саргсян официально выдвинут на пост премьера. Согласно законодательству, его кандидатуру представит на заседании парламента фракция республиканцев. Позднее о поддержке кандидатуры Саргсяна заявила коалиционная партия Дашнакцутюн. Двум фракциям принадлежит 65 мандатов в 105-местном парламенте.

"Голосование будет поименным, пройдет в Национальном собрании по той же процедуре, как и при принятии обычных законов. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депутатов", — сказал Махмудян.

По его словам, согласно законодательству сначала предусмотрено выступление кандидата, после чего он ответит на вопросы парламентариев, затем состоится обмен мнениями, и вопрос будет вынесен на голосование.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. Правительство формируется в 15-дневный срок после назначения премьера, глава кабмина предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров в пятидневный срок после своего назначения.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.