Ещё
Экс-президента Армении Саргсяна выдвинули кандидатом на пост премьера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-президента Армении Саргсяна выдвинули кандидатом на пост премьера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 9 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян завил о решении выдвинуть кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на пост главы правительства, сообщили в пресс-службе кабмина.
Представляя итоги своей субботней встречи с Саргсяном, Карапетян отметил, что они коснулись вопроса, связанного с кандидатурой премьера.
"Мы сошлись во мнении, что обеспечение плавного перехода к новой системе управления и ее окончательного формирования в условиях стоящих перед страной вызовов и проблем — очень важная задача. Учитывая успехи, достигнутые за последний период нынешней конфигурацией управления, решили предложить нашим партийным коллегам сохранить в данный период нынешнюю конфигурацию, то есть представить в качестве первого лица кандидатуру Сержа Саргсяна", — сказал Карапетян.
РИА Новости: последние новости
Россия разрешила ввоз товарных партий растительной продукции Абхазии Госслужащим в Грузии запретили ездить на черных джипах Глава Армении и понтифик посетили открытие памятника Нарекаци в Ватикане
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нацелился на Донбасс246
Авиаудару по Сирии нашли объяснение128
Евро превысил 75 рублей106
Черный понедельник наступил для России793
Акции Сбербанка рухнули184
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение